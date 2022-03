Calcio/ Niente Toronto per Criscito, resta al Genoa - LevanteNews

Domenico Criscito non andrà al Toronto a marzo ma resterà al Genoa fino al termine della stagione: secondo Sky Sport il capitano rossoblu non se l’è sentita di partire in un momento di difficoltà della squadra impegnata a conquistare una salvezza molto difficile sul campo soprattutto dopo l’ennesimo vittoria mancata (zero successi al Ferraris fin qui).

Ogni discorso con il club che milita nell’MLS verrà fatta soltanto a stagione conclusa: Criscito, alle prese con l’infortunio, sta recuperando per mettersi a disposizione di Blessin nelle prossime gare. Difficile contro l’Atalanta e in quella successiva, possibile un suo rientro dopo la sosta ad aprile.