Avegno: i gemellini di 4 in fuga, arrivano domani in aereo a Bergamo - LevanteNews

I due gemellini di 4 anni che con la mamma e la nonna sono in fuga da Galati, città situata vicino al confine tra Ucraina e Romania, arriveranno domani alle 8.30 in aereo all’aeroporto di Bergamo. Ad attenderli volontari di Avegno; paese dove vivono alcuni parenti. In un primo tempo si pensava di andarli a prelevare a Galati; con una spesa di poco superiore si è preferito però l’aereo. Ad organizzare il viaggio e la nuova casa ad Avegno, l’associazione a Demoa. Margherita Ceravolo dice: “Grazie al sindaco e a tutti i consiglieri comunali di Avegno, ci hanno reso possibile acquistare i biglietti aerei e ai numerosi cittadini che stanno offrendo il proprio contributo. La raccolta continua”.