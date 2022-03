A-12: chiusure notturne, si inizia domani tra Sestri e Lavagna - LevanteNews

Dal sito di Autostrade

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 7 e martedì 8 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna, verso Genova.

Nelle suddette notti, sarà contestualmente chiusa anche l’area di servizio “Riviera nord”.

Inoltre, verrà disposto il divieto di sosta nella suddetta area di servizio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sestri Levante, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Lavagna.

***

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Nervi e Recco verso Sestri Levante, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Sant’Ilario sud”.

Si dispone, inoltre, il divieto di sosta nella suddetta area di servizio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Recco.

***

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 marzo, sarà completamente chiusa la stazione di Genova est, in entrata e in uscita.

In alternativa, si potrà utilizzare la stazione di Genova Nervi sulla stessa A12 o la barriera di Genova ovest sulla A7 Serravalle-Genova.

***

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Recco e Rapallo, verso Sestri Levante.

Si dispone, inoltre, il divieto di sosta nelle piazzole e nelle aree di parcheggio “Poggio” e “Caravaggio” situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare, sulla A12, alla stazione di Rapallo.

Si ricorda che, nell’attraversamento del centro di Rapallo, vige un limite di altezza di 4 metri e una limitazione di transito ai veicoli con massa superiore alle 12 tonnellate in piazza Pastene, in entrambe le direzioni.