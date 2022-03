Recco: il pubblico torna sugli spalti per la partita Pro - Trieste - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

In attesa del prossimo 10 maggio, quando la piscina di punta Sant’Anna ospiterà per la prima volta una gara di Champions, oggi alle ore 15, la Pro Recco sarà impegnata nella partita con il Trieste, terza giornata di campionato per il girone scudetto, con il pubblico che tornerà a tifare sulle gradinate.

“In attesa che Recco a maggio diventi la capitale della pallanuoto – dice il sindaco Gandolfo – oggi possiamo celebrare il rientro del pubblico sugli spalti. Il Comune ha infatti curato l’allestimento delle tribune per accogliere gli spettatori, pensando già alla gara con il Marsiglia per la partita di Champions che sarà il coronamento di un sogno per la città e per tutti i tifosi. Il rapporto tra l’Amministrazione e la società Pro Recco prosegue in un clima di grande collaborazione”. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti compilando autodichiarazione che verrà consegnata in piscina.