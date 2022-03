Rapallo: nuove attività, il sindaco ringrazia gli imprenditori - LevanteNews

Ci sono i catastrofisti che, a fine anno, contano le saracinesche che si sono abbassate per varie cause quali pensionamento, cambio di attività, calo di redditività. Gli ottimisti contano invece le nuove attività; a Rapallo, come in altre città rivierasche, in netto aumento nel corso del 2021 rispetto alle cessazioni.

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco appartiene alla seconda categoria. Ha deciso di fare visita agli imprenditori che hanno investito in città per conoscerli e ringraziarli di avere fiducia nel futuro della città. Questa mattina è stata la volta del Rock Cafe che ha aperto recentemente in via Venezia, nel cuore del centro storico; il locale propone una vasta gamma di birre artigianali e piatti sfiziosi.

Dice il sindaco: “Ho augurato a tutta la squadra buona fortuna per questa nuova avventura imprenditoriale; ringraziandoli per avere investito a Rapallo”.