Pallanuoto M/ Sori cade in casa dell'Acquachiara - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Sori

Non passa la Futurenergy RN Sori nel primo impegno di questo weekend partenopeo. I granata subiscono una più motivata Acquachiara e concludono la partita col risultato di 10 a 4.

Nel primo quarto la Rari trova subito la rete di Giovanni Congiu con una scenografica quadrella da posizione tre, ma i campani rispondono velocemente portandosi prima sul pareggio e poi sul più uno con due tiri di De Gregorio.

Solo pochi secondi separano il fischio di inizio del secondo tempo dal secondo gol granata di Giacomo Penco che batte nuovamente il portiere napoletano da posizione centrale. La replica dei padroni di casa arriva dopo ben quattro minuti coi sigilli di Angelone e Gargiulo.

Nei primi due minuti del terzo quarto l’ Acquachiara trova altre due reti ma i granata provano a rincorrere portando a segno Alessandro Viacava in superiorità numerica. Nell’ultimo tempo i napoletani premono sull’ acceleratore e mettono in rete altri tre gol. L’ ultimo sigillo del Sori arriva a pochi minuti dalla fine del match grazie a capitan Mugnaini.Ancora un’ ultimo tiro partenopeo mette un punto definitivo all’ incontro fissando il risultato per 10 a 4.

“Partita sulla falsa riga dell’andata, abbiamo sbagliato tanto l’uomo in più, abbiamo fatto errori su situazioni preparate in settimana e questo non.dovrebbe succedere” commenta Giosuè Congiu, numero 12 granata “Avevamo preparato la partita in un certo modo ma non siamo riusciti a mettere in campo quello che ci siamo detti e il risultato finale é la fotografia della nostra brutta prestazione. Ora però dobbiamo concentraci su la la partita di domani cercando di resettare la gara di oggi.”