Pallanuoto M/ Primo pareggio del Bogliasco dopo dieci vittorie - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

Si interrompe dopo dieci partite consecutive la striscia di vittorie del Bogliasco. Alla Pio Grande di Monza, tana del Como, i ragazzi di Daniele Magalotti ottengono un pareggio che solo apparentemente lascia un po’ di amaro in bocca.

In Lombardia i biancazzurri si sono infatti presentati privi di ben quattro titolari e con altrettanti adolescenti a referto, tra i quali due 2005 e due 2006. Malgrado ciò e nonostante un avvio ad handicap, che ha visto i comaschi portarsi presto sul doppio vantaggio, i liguri sono stati bravi a non perdersi d’animo invertendo l’inerzia della gara con i gol dei due fratelli Brambilla e di Duilio Puccio.

Dopo il cambio vasca, Dainese prima e Alessandro Brambilla poi hanno portano due volte avanti i biancazzurri non riuscendo però a fiaccare l’entusiasmo comasco. E infatti il botta e risposta è proseguito anche nell’ultimo quarto quando, malgrado la stanchezza di molti suoi elementi e l’impiego pur positivo degli esordienti Oliveri e Mannai, i bogliaschini sono tornati nuovamente avanti con Puccio. Un vantaggio che tuttavia non è bastato per uscire vincitori dalla contesa. Nel finale, infatti, Como ha approfittato di una superiorità numerica per sancire il definitivo 6-6.

“Se guardo il risultato – ammette a fine partita Magalotti – è chiaro che un po’ di rammarico c’è e non solo perché questo è il primo mezzo passo falso della stagione. Per come è andata la gara potevamo tranquillamente vincerla e invece ci dobbiamo accontentare di un pareggio. Se però prendo in considerazione le premesse che hanno anticipato questa sfida non posso che essere soddisfatto e orgoglioso dei miei ragazzi. Siamo arrivati qui tra mille difficoltà ma nonostante questo negli occhi dei miei ho letto fin da questa mattina la volontà di portare a casa questa vittoria. Alla fine non ci siamo riusciti ma la prestazione che abbiamo disputato resta davvero molto importante. Abbiamo dato tutto e con un pizzico di fortuna avremmo anche potuto vincere. Ma va bene così. Non potevo davvero chiedere di più ai miei. Sono poi contento anche per il debutto di Mannai e Oliveri che di fatto fino a stamattina neanche sapevano che sarebbero venuti con noi. Ovviamente non conoscevano i nostri schemi ma sono stati comunque molto preziosi quando sono stati chiamati in causa. Bravi a loro e a tutti i loro compagni”.

TABELLINO:

COMO NUOTO RECOARO-BOGLIASCO 1951 6-6

COMO NUOTO RECOARO: F. Viola, S. Shvedov 1, F. Bet 1, A. Rosano’ 1, M. Birigozzi, Y. D’antilio, M. Beretta, G. Gennari 1, E. Ciardi, J. Pellegatta, G. Marchetti 1, M. Fusi 1, N. Filippelli. All. Zimonjic

BOGLIASCO 1951: E. Prian, E. Percoco, F. Dainese 1, G. Mannai, T. Oliveri, A. Bottaro, D. Broggi Mazzetti, F. Brambilla Di Civesio 1, G. Boero, A. Bonomo, D. Puccio 2, A. Brambilla Di Civesio 2, A. Di Donna. All. Magalotti

Arbitri: Rotondano e Vildacci

Note

Parziali: 2-0 1-3 1-2 2-1 Uscito per limite di falli Rosanò (C) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Como Nuoto Recoaro 3/7 + un rigore e Bogliasco 1951 4/10 + un rigore.