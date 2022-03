Pallanuoto M/ Il Chiavari fa suo il derby col Rapallo 4-14 - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Chiavari Nuoto. Di Lorenzo Cavallo

Derby Serie B – Rapallo Nuoto 4 – Chiavari Nuoto 14

Il derby è #verdeblu! La #chiavarinuoto fa 4/4.

I ragazzi di Robert Dinu escono vincitori dalla trasferta di Punta Sant’Anna, imponendosi per 14-4 contro il Rapallo Nuoto. Squadre non al completo, ma chi ha giocato ha onorato la partita e ha saputo farsi valere. Il match è molto sentito, anche per la situazione storica attuale, inizia con la consegna da parte del Rapallo di un pallone omaggio per il forte centroboa #verdeblu Sasha Sadovyy, naturalizzato italiano ma ucraino di nascita, oggi non presente in acqua. Un bellissimo gesto della squadra gialloblù, che testimonia ancora una volta come lo sport non faccia distinzioni e unisca tutti.

Partono bene i chiavaresi che si mostrano molto veloci nei trasferimenti, arcigni in difesa ma poco precisi nelle conclusioni, anche per colpa della difesa gialloblu, che gioca con estrema attenzione. Con il passare del tempo la freschezza fisica dei giovani #verdevlu fa la differenza e fa aumentare il divario tra le due squadre. “È stata una buona prestazione di squadra – commenta Dinu – la testa è già rivolta a sabato prossimo quando tra le mura amiche della Mario Ravera arriverà il Circolo Canottieri Lazio, forte del pareggio ottenuto ai danni del Lerici. Ci aspetta un partita dura, che dovremo giocare con estrema attenzione”.

(0-3) (0-1) (1-5) (3-5)

Rapallo Nuoto: Serra, Donato, Brolis L,Sgherri, Josipovic 1, Garau, Casale, Blundo Canto, Benvenuto M 1, Benvenuto R 2, Trovó, Brolis F, Stella. All. Presti

Chiavari Nuoto: Perrone, Ghio, Lanzi, Mangiante 1, Botto G 1, Pagliuchi, Botto S 4, Chiavaccini 2, Raineri 4, Romanengo, Greco, Durli, Paganin.

All. Dinu