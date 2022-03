Pallanuoto F/ Orizzonte troppo forte, il Bogliasco cede alla Vassallo 10-22 - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

Tutto come da pronostico alla Vassallo dove le ragazze di Mario Sinatra cedono 22-10 alle campionesse l’Italia dell’Orizzonte Catania nel 14° turno di Serie A1.

Troppo ampio il divario tra le due formazioni per sperare in un risultato diverso. Malgrado ciò le biancazzurre hanno comunque fatto la loro gara, sfruttando l’occasione come un buon allenamento in vista dei futuri e più abbordabili impegni. E con un pizzico di convinzione in più l’ampio divario sarebbe potuto essere ben più ristretto.

Dopo un buon avvio di gara, con le reti di Millo e Gagliardi ad annullare l’iniziale doppio vantaggio siciliano, il Bogliasco ha accusato un eccessivo scoramento, lasciando campo libero alle etnee. Un atteggiamento dettato dalla micidiale mira delle rivali, capaci di arrivare al primo intervallo avanti 7-3 e al cambio vasca sull’11-3. L’ondata catanese è proseguita anche in avvio di terzo tempo, raggiungendo in breve più undici. Da lì però Bogliasco in qualche modo a preso a giocare con più calma e pazienza. Gli innumerevoli duelli vinti da Gaia Gagliardi, le rasoiate dalla distanza di Giulia Millo, le strabiliante parate di Totta Malara e l’agonismo delle giovani del gruppo hanno permesso alle biancazzurre di costruirsi un orgoglioso finale di gara. Con il punteggio ormai irrimediabilmente indirizzato verso la Sicilia, le levantine sono se non altro riuscite a togliersi la soddisfazione di segnare dieci reti alle campionesse in carica. Una consolazione non indifferente. Ma soprattutto un aspetto importante dal quale ripartire.

BOGLIASCO 1951-L’EKIPE ORIZZONTE 10-22

BOGLIASCO 1951: Malara , De March, Cavallini, Cuzzupè 1, Mauceri, G. Millo 5, Lombella 1, Rogondino, Paganello 1, Rayner 1, Carpaneto, Gagliardi 1, Rosta. All. Sinatra

L’EKIPE ORIZZONTE: Condorelli, Spampinato, Viacava 2, Gant 2, Bettini 3, Palmieri 2, Marletta 6, Emmolo 3, Vukovic 2, Longo, Leone 2, Santapaola. All. Miceli

Arbitri: Pinato e Piano

Note

Parziali: 3-7 0-4 3-7 4-4 Uscite per limite di falli Rayner (B) e Vukovic (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 1951 1/4 +3 rig. ; L’Ekipe Orizzonte 4/8 +1 rig. Nel terzo tempo ne L’Ekipe Orizzonte Santapaola sotituisce in porta Condorelli. L’Ekipe Orizzonte iscrive a referto 12 atlete.