Ne: emergenza Ucraina, consegnato il materiale di prima necessità - LevanteNews

Dal comune di Ne su Facebook

Questa mattina, è stato consegnato il materiale di prima necessità raccolto in Comune a Ne che, grazie all’intermediazione della comunità ortodossa di Chiavari, raggiungerà le vittime di guerra ucraine.

Ancora una volta è emerso il grande cuore della Val Graveglia, che ha risposto con generosità al grido di aiuto delle popolazioni in guerra. L’amministrazione Comunale ringrazia tutti per la fattiva collaborazione,dalla Protezione Civile alla Farmacia S.Rita e tutta la popolazione di Ne, la cui solidarietà, manifesta la vicinanza di ognuno di noi alle tante famiglie che in questo momento stanno vivendo gli orrori della guerra.

Per chi volesse sostenere con degli aiuti questa iniziativa, sarà ancora possibile recapitare materiale( generi alimentari,medicinali, vestiti per bambini,coperte…) presso il Municipio di Ne, perché i popoli ucraini hanno ancora bisogno del nostro sostegno.