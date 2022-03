Le ricette di Renzo Bagnasco: cavolfiore al verde - LevanteNews

Da Renzo Bagnasco “La vera cuciniera genovese … oggi” Panesi Editore

Ricetta

Cavolfiore al verde

Ingredienti: 1 cavolfiore, 1 spicchio d’aglio, 1 manciata di prezzemolo, olio evo e sale.

Esecuzione: pulire e lavare il cavolfiore lasciandolo a bagno in acqua e sale o bicarbonato per far uscire eventuali insetti quindi lessarlo in acqua salata ma non del tutto avendo avuto cura di staccare le foglie più grandi e metterle a bollire 5’ prima; imbiondire con l’olio un trito d’aglio e prezzemolo e unirvi, ben colati sia il cavolo che le foglie grandi rimestando dolcemente a che si insaporiscano; controllato il sale e servirlo caldo.