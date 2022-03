Lavagna: domenica 6 ritorna la Fiera dell'Agricoltura - LevanteNews

Dall’ufficio Stampa Confesercenti Liguria

Tornano finalmente le fiere in provincia di Genova. La prima dall’inizio dell’anno sarà domani, domenica 6 marzo, la Fiera dell’Agricoltura a Lavagna, che nel 2021, al pari della gran parte degli altri appuntamenti, era stata annullata per la pandemia.

«Lentamente stiamo ritornando alla vita normale e ci auguriamo che, davvero, l’evento di domenica possa essere partecipato come ai bei tempi», è l’augurio di Marisa Carrea, vicepresidente provinciale di Anva e responsabile Fiere. Non solo Lavagna: a breve è infatti previsto anche il ritorno delle fiere a Genova, con quella di San Giuseppe, a Genova Bolzaneto, in programma già domenica 20 marzo. «Ringraziamo entrambi i comuni, di Lavagna e Genova, per avere finalmente preso la decisione di ripartire. Questi ultimi due anni sono stati difficilissimi per gli operatori su aree pubbliche, che sperano ora di riprendere a pieno regime per recuperare almeno parte del lavoro perso, pur consapevoli che la strada da percorrere è ancora tutta in salita».