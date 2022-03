Chiavari: tre atleti ai mondiali di Cheerleading di Orlando - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Tre atleti della Pro Chiavari ai mondiali di Cheerleading di Orlando. L’incontro con l’assessore Ratto.

L’assessore allo Sport Gianluca Ratto ha incontrato a Palazzo Bianco Margherita Milia, Paolo Nicolini e Francesco Ravera, tre atleti della Pro Chiavari che parteciperanno ai mondiali di Cheerleading di Orlando, Florida, dal 20 al 22 Aprile 2022.

“Oltre al consueto in bocca al lupo, mi sono complimentato con i ragazzi e con il presidente della Pro Chiavari, Alessandro Cuneo, per il loro impegno e dedizione, ringraziandoli a nome di tutta l’amministrazione per il traguardo raggiunto – spiega l’assessore allo sport, Gianluca Ratto – La partecipazione alla competizione mondiale sarà un’esperienza fondamentale del loro percorso, un messaggio importante per tutti i ragazzi che si avvicinano alle discipline sportive”.