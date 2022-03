Chiavari: la comunità ucraina si raccoglie in preghiera - LevanteNews

In occasione della domenica di ortodossia la comunità ucraina del Tigullio si è raccolta nella chiesa di San Bernardino (ex chiesa delle Clarisse) per celebrare la Divina liturgia e la processione che ha percorso il breve tratto da via Entella a piazza Roma, per rientrare attraverso il passo alle Clarisse nella chiesa. Molti i fedeli con le icone della Vergine e di Cristo. Gli ucraini della nostra zona sono una cinquantina e a loro va il nostro pensiero solidale in questo momento di dolore che riguarda tutti noi.