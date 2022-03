Camogli: posteggi riservati ai residenti, un sogno - LevanteNews

Siamo in inverno, ma posteggiare a Camogli è difficile se non impossibile: a Ruta, a San Rocco, alle Case Rosse, al Boschetto, nelle vie Mazzini, Bettolo, Ruffini, Schiaffino. La zona del Teatro, via Ferrari e Cuneo dove arrivano anche gli ospiti perché qui, se hanno la fortuna di trovare uno stallo, possono lasciare l’auto gratuitamente anche un mese.

A volere un posteggio sono i residenti; i posteggi loro dedicati sono pochissimi e in questi stalli posteggiano anche quanti hanno la residenza a Camogli senza abitarvi e a volte anche i clienti di alberghi (è accaduto la scorsa estate). Non ci sono neppure posti per i sempre maggior mezzi che effettuano consegne (vedi foto).

La mancanza di parcheggi è uno dei fattori che peggiora la qualità della vita dei camogliesi che sono incavolati e coistretti a non utilizzare il mezzo nel fine settimana. Altro che bandiera Lilla. Soprattutto in un periodo dove gli abitanti sono aumentati, come dimostra la stessa mancanza di parcheggi (e altri fattori potrebbero confermare).

Il cantiere dei posteggi privati interrati, occupa grande spazio pubblico nell’ex scalo ferroviario ed ex posteggio. Si sta colmando con terra lo spazio sopra la soletta dei nuovi box, compreso tra via 20 Settembre e via Colombo. La speranza è che il cantiere (bontà sua), una volta perfezionato il collegamento, conceda una decina di posteggi sul lato a mare del raccordo; ma sarebbe una goccia in mare. Intanto ritorna la polemica tra ospiti e residenti come mostra un nuoco cartello. (m.m.)