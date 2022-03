Camogli: “Aperitivi in cabaret e in musica”, torna l'orario originario - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Frame-Festival della Comunicazione

Il decreto Covid dello scorso 7 gennaio permette di tornare a consumare cibi e bevande all’interno di cinema e teatri a partire dal 10 marzo 2022. In virtù di ciò, il Teatro Sociale Camogli può anticipare il ripristino dell’iniziativa degli “Aperitivi in musica” e degli “Aperitivi in cabaret”

L’orario degli Aperitivi del mese di marzo torna dunque quello originario delle 19:30 (inizialmente previsto solo dopo il 31 marzo 2022, data della fine dello stato di emergenza introdotto lo scorso Natale). Ecco quindi i nuovi orari degli Aperitivi di marzo:

Venerdì 11 marzo, ore 19:30, Aperitivo in cabaret

STONATO! – Andrea di Marco

Sabato 12 marzo, ore 19:30, Aperitivo in musica

ASPETTANDO SAN PATRIZIO – Birkin Tree

Venerdì 18 marzo, ore 19:30, Aperitivo in musica

FIVE SAX

Venerdì 25 marzo, ore 19.30, Aperitivo in cabaret

TROP SECRET, Andrea Fratellini

Si ricorda che gli aperitivi vengono serviti esclusivamente nei palchi, con una maggiorazione di 5 € sul costo del biglietto.

I biglietti di tutti gli spettacoli sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (oltre che un’ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura. Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket. Tutte le informazioni sono sul sito www.teatrosocialecamogli.ite sui canali social del Teatro: su Facebook e su Instagram cercando @teatrosocialecamogli.