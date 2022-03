Calcio/ Samp con poche idee, in casa dell'Udinese arriva un brutto ko - LevanteNews

Udinese: Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu. A disp. All. Cioffi

Sampdoria: Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Rincon; Sensi; Caputo, Quagliarella. All Giampaolo

Una Sampdoria priva di idee esce dalla Dacia Arena con una sconfitta, la quarta consecutiva in trasferta, e la classifica si complica sempre di più: l’Udinese vince 2-1 con i gol di Deulofeu e Udoge. Per i blucerchiati a segno Caputo. Giampaolo si affida al 4-3-1-2 con Yoshida di nuovo titolare al fianco di Colley, mentre in mezzo con Thorsby squalificato spazio a Candreva, Ekdal e Rincon. Sensi nel ruolo di trequartista a supporto di Quagliarella e Caputo.

Al primo affondo l’Udinese trova il vantaggio: è il 3’ quando Deulofeu stoppa un bel pallone in area di rigore e batte Falcone. Al 12’ i padroni di casa trovano il 2-0 con Udogie di sinistro. Un minuto dopo però la Sampdoria torna in partita con Caputo che sfrutta un errore di Becao e infila Silvestri. Il Doria prova a rimetterla in piedi ma al 18’ Candreva calcia sul fondo. E’ però un fuoco di paglia perché l’Udinese ha la possibilità di aumentare il vantaggio ma sia Wallace (due volte) che Udiogie trovano sulla loro strada la difesa della Sampdoria. Solo nel finale la formazione di Giampaolo prova una timida reazione senza però essere incisiva.

Nella ripresa i ritmi calano, l’Udinese controlla senza patemi e quando può rischia di fare male: prima ci pensa Wallace al 66’ con Falcone che manda in corner e un minuto dopo Beto che di testa centra la traversa. Al 71’ è Caputo a impensierire Silvestri di piede ma è troppo poco per tentare una rimonta e rimettere la gara in parità. Nel finale Falcone è bravo su Deulofeu a far sua la sfera destinata a Beto. Finisce qui, per la Sampdoria un altro brutto ko e sabato prossimo alle 18 al Ferraris c’è la Juventus.