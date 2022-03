Ucraina: le iniziative di Regione, Comuni e associazioni per aiutare i profughi - LevanteNews

Molte le iniziative per aiutare il popolo ucraino. Segnaliamo le iniziative per versare offerte o consegnare materiale sanitario o di prima necessità. (elenco in aggiornamento).

REGIONE LIGURIA. È aperto il nuovo conto corrente di solidarietà attivato da Regione Liguria presso Banca Carige per raccogliere offerte e donazioni per l’assistenza ai profughi civili dell’Ucraina che arriveranno in Liguria. Il conto corrente è il numero 29123/80, Iban IT 94O0617501406000002912380.

BOGLIASCO. Il Comune organizza una raccolta di beni di prima necessità da inviare alla popolazione. La raccolta verrà effettuata in Piazza XXVI Aprile: sabato 5 dalle 125 alle 18 domenica 6 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 129

Cosa è necessario:

Coperte e cuscini con riempimento sintetico.

Prodotti per bambini e adulti: pannolini, vestiti, intimo, giacche, maglioni. (Tutto deve essere NUOVO).

Medicinali: antidolorifici, antibiotici, antivirali, antidiarroici, paracetamolo, ibuprofene, bende, cerotti, antistaminici, siringhe, alcool o disinfettante, garze sterili, integratori.

Mascherine, guanti monouso.

Prodotti per l’igiene: carta igienica, sapone, assorbenti femminili, salviettine detergenti, asciugamani, saponi, dentifrici, spazzolini.

Alimentari: qualsiasi prodotto alimentare pronto e a lunga conservazione (esempio: cibo in scatola, cracker, biscotti, latte uht, caffè solubile, the…); cibo per neonati e bambini, latte in polvere, integratori vitaminici in particolare di vitamina D, pasta, farina, riso. Piatti, bicchieri e posate monouso.

CHIAVARI. Il Comune di Chiavari ha riunito il Tavolo delle Famiglie con l’obiettivo di coordinare le iniziative che ogni associazione del terzo settore ha avviato e predisposto per far fronte all’emergenza ucraina. Hanno partecipato Anpi sezione di Chiavari, Banco Farmaceutico, Famiglie per l’accoglienza, Coordinamento pedagogico dss15, Responsabile Centro Famiglia Tigullio, Caritas, Portofranco, Associazione Et Labora e Anteas. E’ stato attivato un apposito indirizzo mail, ucraina2022@comune.chiavari.ge.it

SESTRI LEVANTE. Il Comune di Sestri Levante insieme all’associazione Baia delle Favole ha attivato la rete di solidarietà. Chi lo desidera potrà versare il proprio contributo sull’IBAN IT40 V061 7532 2300 0000 1177 880 (Banca CARIGE ag. di Sestri Levante – Corso Colombo 35) intestato all’associazione “La Baia delle Favole” ODV – via XX settembre 33 – 16039 Sestri Levante (Ge) CF 90042890104 utilizzando la causale “Emergenza Ucraina”.

I fondi raccolti saranno utilizzati per il pagamento delle spese di trasporto dei beni materiali utili alla popolazione ucraina e per il sostegno delle tante famiglie e bambini che si trovano in una situazione di difficoltà e necessità.

È anche possibile contribuire attraverso la donazione di beni materiali. La lista di quanto necessario in momento comprende: medicinali (antidolorifici, antibiotici, antivirali, paracetamolo, tachipirina, bende, cerotti, antistaminici, oki, moment, siringhe, alcool o disinfettante, flebo di soluzione fisiologica (flaconi da 250 ml) e flaconi di soluzione glucosata al 5%…) garze sterili, aghi a farfalla, cannule, integratori vitamina D; coperte, lenzuola, plaid, sacchi a pelo; intimo (calze, mutande, magliette); sacchi di raffia (bianchi); prodotti igienici (carta igienica, sapone, pannolini, assorbenti femminili, salviettine detergenti, saponi, dentifrici, spazzolini, docciaschiuma); alimentari: qualsiasi prodotto già pronto come carne in scatola, tonno, legumi, cracker, taralli, biscotti, latte uht, caffè solubile, tè, biberon e puree di frutta per neonati, omogeneizzati, latte in polvere, integratori vitaminici in particolare di vitamina D, minestre di verdure già pronte.

È possibile consegnare i beni da donare presso le opere parrocchiali di Santa Maria di Nazareth il martedì, giovedì e il sabato dalle 8,30 alle 12 (345 120 0809) o al punto di raccolta generale che si trova a Chiavari presso la chiesa di S. Bernardino ex Clarisse, in via Entella 109, aperto sia il mattino che il pomeriggio. (324 773 7736 Lina, 388 781 2090 Vera,

320 666 3009 Tania).

SOCIETA’ SPORTIVE. La Virtus Entella, la Caperanese Entella e l’A.C.D. Entella scendono in campo per sostenere il popolo ucraino. Le tre realtà biancocelesti, tutte insieme, aderiscono alla raccolta di beni di prima necessità. I punti di raccolta sono l’ex chiesa delle Clarisse (a Chiavari in via Entella) e la Farmacia Santa Rita di Conscenti.

LAVAGNA. L’associazione Agorà Lavagna organizza una raccolta di generi di prima necessità. I luoghi di consegna sono : – a Lavagna presso il Genoa Club in via Campodonico 58 tutti i giorni in orario continuato dalle ore 8 alle ore 20; – a Sestri Levante presso la segreteria della Basilica di S. Maria di Nazareth nei giorni martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:30 alle 12 (per consegne in altri orari è possibile accordarsi con la Sig.ra Elisabetta al numero 345 1200809.

LAVAGNA l’Associazione Volontari Protezione Civile Liguria ODV organizza una raccolta di capi di abbigliamento in via Roma, 85 presso l’esercizio commerciale “Merceria Marina”, si prega se possibile di portare il vestiario già all’interno di scatole in cartone.

RAPALLO. La Croce Bianca rapallese ha attivato un canale di raccolta fondi presso la propria sede in Piazza Cile.

PARTITO DEMOCRATICO. Raccoglie medicinali: antidolorifici, antibiotici, antivirali, paracetamolo, tachipirina, bende, cerotti, moment, oki, antistaminici, siringhe, alcool disinfettante, garze sterili, integratori di Vitamina D E inoltre: generi alimentari di prima necessità non deperibili e non in vetro, calze, prodotti igienici, sapone, pannolini, assorbenti femminili, salviettine, detergenti, dentifrici, spazzolini da denti.

Di seguito i giorni di apertura dei nostri Circoli:

Casarza Ligure e Castiglione Chiavarese – Piazza Aldo Moro 4 Sabato 5 Marzo dalle 9.00 alle 12.00

Chiavari: Sala Gramsci – Via Costaguta 21: Venerdì 4 Marzo dalle 10.00 alle 12.00; Sabato 5 Marzo dalle 10.00 alle 12.00

Fontanabuona: Via del Commercio 60 – Gattorna di Moconesi; Sabato 5 Marzo dalle 14.00 alle 17.00 e Domenica 6 Marzo dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Lavagna: Galleria di Via Cavour 35: Sabato 5 Marzo dalle 15.00 alle 17.00 e Domenica 6 Marzo dalle 10.00 alle 11.30

Moneglia Via Colombo 5: Sabato 5 Marzo dalle 15.00 alle 17.00

Sestri Levante: Via Fascie 63: Venerdì 4 Marzo dalle 10.00 alle 12.00 e Sabato 5 Marzo dalle 10.00 alle 12.00

Per informazioni e/o necessità per conferire i beni in altri orari contattare la Federazione PD del Tigullio 0185313931 (lunedì – mercoledì – giovedì – venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Martedì: dalle 9.30 alle 13.30)

CAMOGLI. Il Gruppo “Time For Peace”. Modalità per far pervenire aiuti concreti: Allegato