Ucraina: accoglienza di 250 profughi, manifestazione di interesse - LevanteNews

Dalla Prefettura di Genova

Per fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile massiccio afflusso di cittadini ucraini in fuga dal conflitto, è stato pubblicato, questa mattina, sul sito della prefettura al link sottoindicato, un “avviso esplorativo di manifestazione di interesse” rivolto ad operatori economici del settore, finalizzato a reperire strutture di accoglienza, situate nel territorio della città metropolitana di Genova, in grado di ospitare sino a 250 profughi.

Le strutture individuate dovranno tenere conto delle peculiarità dei cittadini in ingresso, prevalentemente donne e bambini, per garantire accoglienza nelle due seguenti tipologie di centri:

Centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative aventi capacità

ricettiva massima di 50 posti complessivi;

Centri collettivi con capacità ricettiva fino a 50 posti.

Il servizio avrà durata presunta sino alla cessazione dello stato di emergenza fissata, ad oggi, al 31 dicembre 2022.

Le specifiche tecniche per la partecipazione alla procedura possono essere consultate sul sito della Prefettura, nella sezione "IN EVIDENZA" al link:

http://www.prefettura.it/genova/contenuti/04_03_2022_avviso_manifestazione_d_interesse_accoglienza_cittadini_ucraini-13315831.htm