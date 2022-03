Tigullio: “Case e Ospedali di Comunità, risposta per oltre 30mila over 65 del territorio” - LevanteNews

Dalla FNP Cisl Genova Area Metropolitana

“Le risorse del PNRR per la sanità ligure possono avere sviluppi importanti anche per il Tigullio dove proseguono gli incontri con le ASL4 e i Comuni del Levante per dare vita a protocolli d’intesa che hanno come obiettivo quello di intervenire sulle problematiche sanitarie che riguardano i cittadini, le pensionate e i pensionati del territorio dell’area metropolitana genovese compresa quella del Tigullio dove gli over 65 sono oltre 30mila in base agli ultimi dati disponibili”, spiega Ettore Torzetti, Segretario Generale FNP Cisl Genova Area Metropolitana: “Le Case e gli Ospedali di Comunità possono dare una risposta importante, i numeri degli Over 65 sono chiari: stiamo proseguendo in questa direzione con un dialogo costante con l’ASL4 e tutte le amministrazioni comunali”