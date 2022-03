Dal comune di Santa Margherita Ligure sui social

Trenitalia informa che la biglietteria della stazione ferroviaria di Santa Margherita Ligure resterà chiusa fino all’8 marzo 2022 per interventi manutentivi non rinviabili. Trenitalia scrive che sono stati attivati presidi aggiuntivi di assistenza e supporto all’acquisto presso le biglietterie self service presenti in stazione.