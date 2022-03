'Santa': riapre il giardino della Cervara - LevanteNews

Dalla Cervara

Domenica 6 marzo riapre il giardino della Cervara.

Le nostre guide Ti porteranno alla scoperta del giardino della Cervara e dei suoi primi boccioli.

Le visite guidate sono alle ore 10.00, 11.00 e 12.00.

Per prenotare scrivi a visite@cervara.it o chiama il numero 0185 293139.

Le visite alla Cervara e ai suoi giardini si tengono la prima e la terza domenica del mese, da marzo a ottobre.

Le prossime aperture saranno domenica 20 marzo e domenica 3 aprile.

VISITE GUIDATE ISTITUZIONALI

Biglietto intero: Euro 12

Biglietto ridotto Euro 10 (aderenti FAI, Touring Club Italiano e over 65)

Biglietto omaggio per ragazzi sotto i 14 anni (accompagnati da un adulto)

VISITE PRIVATE

Su prenotazione con un minimo di 4 persone in settimana e di 10 persone il sabato, la domenica e i giorni festivi. Biglietto: Euro 25 per persona.

VISITE GUIDATE PER GRUPPI

Per un minimo di 30 persone è possibile visitare l’Abbazia ogni giorno dell’anno accompagnati da guide accreditate anche in lingua inglese, tedesca, spagnola e francese. Prenotazione obbligatoria.

È possibile far seguire alle visite un aperitivo, una degustazione o un pranzo a buffet.

COME RAGGIUNGERE L’ABBAZIA DELLA CERVARA

Dalla rotonda di Santa Margherita Ligure (piazza Vittorio Veneto), è possibile usufruire dei bus pubblici, linea n. 82 con direzione Portofino https://www.atpesercizio.it/index.php, scendendo alla fermata “Cervara – Capo Nord”, ai piedi di via Cervara, una stradina in salita di circa 100 metri che conduce direttamente all’Abbazia.

Per chi lo preferisce, la passeggiata da Santa Margherita alla Cervara è di circa 40 minuti. Dopo aver passato il complesso del “Covo di Nord Est”, la seconda strada sulla destra, segnalata dai cartelli marroni che indicano i Monumenti nazionali, è via Cervara.

Chi arriva con l’auto, può parcheggiare nei parcheggi di Santa Margherita o sul lungomare.

La Cervara fa orgogliosamente parte dei Grandi Giardini Italiani, delle Associazione Dimore Storiche Italiane, e dei Ligurian Gardens.