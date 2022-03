'Santa': presentato il progetto "Casa del Pensiero" - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure

“Il grande scrittore Andrea Camilleri è stato mio insegnante all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” a Roma. Il ricordo più bello? Quando noi allievi attori sedevamo per pranzo a tavola con lui nelle pause tra le lezioni. Si parlava di tutto, alla pari. Un uomo e un artista di una disponibilità straordinaria. Ho imparato moltissimo.” Così Pino Petruzzelli, attore e regista del Teatro Ipotesi e della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, racconta l’ispirazione che ha dato origine al Progetto Casa del Pensiero di cui è Direttore artistico. Il Progetto ha luogo nella suggestiva cornice di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure ed è voluto e sostenuto dal Comune di Santa Margherita Ligure.

Dichiara il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni: “A Villa Durazzo, nostro riferimento culturale, si concretizzano le collaborazioni. Con il Teatro Ipotesi, con cui da 22 anni realizziamo la Rassegna Tigullio a Teatro; con l’Università di Genova, sempre più dinamica e sempre più valore aggiunto anche per i comuni dell’area metropolitana. E grazie anche a queste iniziative è bello vedere come Santa Margherita Ligure non sia solo città della “Dolce Vita” ma sempre più epicentro culturale, luogo in cui si può, a contatto con la natura e con le bellezze architettoniche del territorio, ragionare sulla contemporaneità da tanti punti di vista tra di loro interlacciati, sostenendo e sollecitando il pensiero dei giovani”.

Saranno tre week end lunghi a marzo, aprile e maggio in cui Pino Petruzzelli affiancherà tre docenti di grande levatura nazionale e internazionale del calibro dello scrittore Eraldo Affinati edito da Mondadori, del regista cinematografico Giuseppe Piccioni vincitore di 5 David di Donatello e del neuroscienziato di fama internazionale Giorgio Vallortigara.

Insieme siederanno a un tavolo con un gruppo di studenti universitari. Insieme si proverà a riflettere su alcuni temi.

Scopo del progetto è la crescita del pensiero consapevole attraverso un dialogo sinergico tra cultura umanistica e scientifica capace di aiutarci a prendere le distanze da una cultura di massa e di mercato che si nutre di spettacolarizzazione e stili di vita standardizzati. Si proverà a potenziare una crescita di pensiero per imparare a distinguere la distanza tra un mondo volto solo e unicamente all’intrattenimento e un altro volto alla reale conoscenza di sé e degli altri e per crescere nella consapevolezza del proprio essere in questa società.

Casa del Pensiero è rivolta ai giovani studenti universitari che potranno interagire, dialogare, confutare pensieri diversi con i docenti del progetto e con i compagni di seminario. Non ci saranno lezioni o convegni ma dialoghi sui temi scelti. Al termine di ognuno dei tre percorsi, è previsto un incontro pubblico. Casa del Pensiero pone al centro l’essere umano e le straordinarie possibilità che giacciono inespresse in ciascuno di noi. Solo attraverso lo scambio di pensieri si potrà creare un futuro davvero sostenibile.

Casa del Pensiero è un progetto che trova nella sinergia il suo punto di forza.

Attraverso una reale e concreta collaborazione con Nicoletta Dacrema, Prorettrice dell’Università di Genova, abbiamo selezionato dieci studenti iscritti alla triennale o alla magistrale provenienti dalle Facoltà di Lettere, Lingue, Storia, Filosofia, Psicologia, Fisica. Stesso discorso con l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma che ha collaborato alla ricerca dei docenti e dei due studenti della stessa Accademia che saranno coinvolti nei seminari. Grazie a questa sinergia docenti e studenti lavoreranno, studieranno e dialogheranno insieme su temi importanti individuati dagli stessi docenti. La domenica pomeriggio i pensieri maturati saranno “condivisi” con gli spettatori in un incontro pubblico.

Altra sinergia importante è con Cristina Bolla, Presidente di Genova – Liguria Film Commission. Insieme si è pensato di coinvolgere cameramen e registi per realizzare dei video-documentari sulle attività dei seminari di Casa del Pensiero.

Il tema scelto dallo scrittore Eraldo Affinati per il primo seminario è: “Il sogno di un’altra scuola”. Si svolgerà su tre giornate di studio e dialogo: 11, 12 e 13 marzo a Villa Durazzo e al termine della prima “tre giorni”, domenica 13 marzo alle ore 15,00, Pino Petruzzelli, Eraldo Affinati e gli studenti presenteranno il risultato dei lavori in un incontro pubblico che avrà luogo sempre a Villa Durazzo con ingresso libero fino a esaurimento posti e che si svolgerà in sicurezza, nel rispetto delle norme in corso.

Il secondo appuntamento di Casa del Pensiero sarà 8, 9 e 10 aprile. Il docente che guiderà gli studenti sarà il regista cinematografico Giuseppe Piccioni e domenica 10 aprile alle ore 16,00 sempre a Villa Durazzo avrà luogo l’incontro pubblico conclusivo. Terzo seminario del Progetto 6, 7 e 8 maggio con il neuroscienziato di fama mondiale Giorgio Vallortigara, anche in questo caso al termine dei lavori, domenica 8 maggio ancora a Villa Durazzo dalle ore 16.00, avrà luogo l’incontro pubblico per raccontare il percorso fatto insieme. I tre incontri pubblici saranno condotti da Pino Petruzzelli che accompagnerà i tre docenti d’eccezione e gli studenti per tutte le fasi del Progetto.

Ulteriori informazioni su www.livesanta.it, sulla pagina Facebook di Pino Petruzzelli e al numero 0185.472637 di Villa Durazzo.

I partner del Progetto Casa del Pensiero, sono l’Università di Genova, l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, la Genova – Liguria Film Commission, la Biblioteca Civica di Santa Margherita Ligure, il Conservatorio Paganini di Genova e la Casa Editrice Chiarelettere.

Infine così descrive il Progetto Lorenzo Fazio della Casa Editrice Chiarelettere: “Il pensiero fatto di bellezza e confronto contro la cieca violenza della guerra. Questa nuova casa di arti e scienze è l’antidoto più forte contro ogni brutalità. L’unica arma che possiamo usare per assicurare la pace qui e ovunque nel mondo.”