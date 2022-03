'Santa': apre la Casa del Pensiero, seminari per studenti e docenti al Top - LevanteNews

Nasce la “Casa del Pensiero” di Santa Margherita Ligure: un evento in cui i più dotati tra gli studenti (non solo liguri) potranno incontrare intellettuali e studiosi, parlare e ragionare con loro, elaborando insieme pensieri nuovi sui più diversi argomenti. Lo scopo è quello di uscire dal concetto della “lezione frontale”, con l’esperto da una parte che parla e gli studenti dall’altra ad ascoltare. L’iniziativa consiste in tre seminari di alto valore culturale, rivolti a studenti dell’Università, o del Conservatorio o delle Accademie, che saranno selezionati in base al merito.

L’iniziativa è stata presa dal Comune di Santa Margherita, con il Teatro Ipotesi di Genova (creato e portato avanti da Pino Petruzzelli e Paola Piacentini). I tre seminari saranno condotti dallo scrittore Eraldo Affinati; dal regista e sceneggiatore Giuseppe Piccioni e dal neuroscienziato di fama internazionale Giorgio Vallortigara. Identica la struttura dei seminari: venerdì e sabato discussione libera; domenica mattina i partecipanti e i relatori tirano le fila del discorso; domenica pomeriggio c’è un evento pubblico in cui il gruppo di studio comunica i risultati delle elaborazioni intellettuali. Il primo seminario sarà venerdì 11 marzo, con Eraldo Affinati che parlerà sul tema “Il sogno di un’altra scuola”. Ad aprile sarà la volta di Giuseppe Piccioni; a marzo toccherà a Giorgio Vallortigara.

L’iniziativa è stata presentata la mattina di venerdì 4 marzo a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, che ospiterà anche i seminari. Presenti Pino Petruzzelli, ideatore e direttore artistico del progetto; il sindaco Paolo Donadoni; l’assessore alla cultura Beatrice Tassara. Erano collegati in diretta video online Nicoletta Dacrema, prorettrice vicaria dell’Università di Genova; Daniela Bortignoni, direttrice dell’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico di Roma; Cristina Bolla, presidente Genova-Liguria Film Commission. Tra i partner anche il Conservatorio Paganini di Genova; la biblioteca Civica di Santa Margherita; la casa editrice Chiarelettere.

“Pensavamo che l’iniziativa interesasse soprattutto gli studenti della facoltà di lettere, ma ci sbagliavamo – ha spiegato Petruzzelli – Hanno risposto con entusiasmo studenti di tutte le facoltà, dell’Accademia Ligustica di belle arti, dell’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico di Roma, del conservatorio. Purtroppo a causa della sua natura di incontro informale potremo prendere al massimo una decina di studenti: questo creerà parecchi problemi per la scelta.”

“L’idea è nata da un ricordo -spiega ancora Petruzzelli – Quando frequentavo l’Accademia Silvio D’Amico, uno dei docenti era Andrea Camilleri. Durante la pausa pranzo andavamo a mangiare insieme, ed erano momenti stupendi, di grande crescita culturale e arricchimento, sugli argomenti più disparati: non solo quelli legati alla recitazione. Abbiamo pensato di ricreare quella situazione. Al termine dei tre giorni di seminario, ci sarà un evento finale pubblico, in cui gli studenti racconteranno quello che è venuto fuori da questi giorni di pensiero creativo, collettivo, libero”.

“La Casa del Pensiero per sua natura sarà un esperimento aperto – ha detto Giorgio Oddone, di Liguria Film Commission – Dato che è un seminario non sappiamo cosa elaboreranno i giovani, su quali approdi culturali arriveranno. Altri giovani, quelli della Scuola di arte cinematografica, che lavorano nell’ambito della Genova e Liguria Film Commission, realizzeranno un filmato sull’evento”. L’assessore Beatrice Tassara ha ricordato che villa San Giacomo è sede distaccata dell’Università di Genova da oltre 50 anni: quindi la sede più adatta ad ospitare questa iniziativa.