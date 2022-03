'Santa': accademia del turismo, accordo per formazione ad Abu Dhabi - LevanteNews

Dalla Direzione ITS Turismo Liguria – Fondazione ITS Turismo Liguria_Academy of Tourism, Culture and Hospitality

Un nuovo accordo è stato oggi siglato da Aldo Werdin, Presidente dell’ITS Turismo Liguria, negli Emirati Arabi: ad Abu Dhabi infatti Aldo Werdin e il General Manager del Conrad Etihad Towers, Alessandro Redaelli, hanno sancito una nuova collaborazione che, dopo quella già avviata con il Waldorf Astoria Ras Al Khaimah, permetterà agli allievi dell’ITS Turismo Liguria di poter fare esperienze formative e lavorative anche all’estero.

L’accordo ha come obiettivo quello di poter selezionare tra i migliori allievi in uscita dell’ITS coloro i quali al termine del loro percorso formativo risulteranno idonei e meritevoli di poter intraprendere un periodo che potrà essere di tirocinio o di inserimento lavorativo presso una delle più prestigiose strutture alberghiere di Abu Dhabi.

Quest’accordo rappresenta un’ulteriore dalla possibilità per gli allievi e le allieve dei percorsi dell’ITS Turismo Liguria di potersi formare e crescere professionalmente nell’ambito del turismo non solamente in importanti strutture liguri ed italiane ma anche all’estero.

Altra novità riguarda gli studenti che arriveranno da fuori provincia o regione e che quindi potranno contare su un sistema di residenzialità agevolata in accordo con le strutture alberghiere locali.

A tal proposito sono state prorogate sino al 18 marzo le iscrizioni al corso “Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali mediante le nuove tecnologie digitali e i social network” e sono aperte sino al 15 marzo quelle per il corso “Tecnico superiore della ristorazione e di cucina per l’hotellerie 4.0”.

Per maggiori informazioni e per iscriversi ai percorsi si può consultare il sito www.itsturismoliguria.it o si può scrivere all’indirizzo mail info@itsturismoliguria.it. Entrambi i corsi sono finanziati da Regione Liguria nell’ambito del Por 2014-2020 e quindi gratuiti.