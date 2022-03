Riomaggiore: comune-attività commerciali, l'ordine del giorno - LevanteNews

Dal comune di Riomaggiore

Si informa che è convocata,

per lunedì 7 marzo, alle ore 15:00, tramite collegamento da remoto, una riunione con le attività commerciali del territorio, con il seguente ODG:

1) suolo pubblico e aperture invernali;

2) problematica fumi;

3) regolamento mercatini e mercatinstraordinari;

4) piano di protezione civile;

5) regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale;

6) varie ed eventuali.

Coloro che sono interessati a partecipare possono richiedere il link per il collegamento all’urp