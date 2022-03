Regione: sanità e Asl 4 martedì in Consiglio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per martedì 8 marzo dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 14 alle 16

Interrogazione 496 (Mabel Riolfo, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana): Sulla realizzazione di una passerella ciclopedonale sul fiume Roja.

Interrogazione 507 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla ventilazione meccanica nelle scuole per il contrasto al COVID-19.

Interrogazione 513 (Claudio Muzio): Sul licenziamento di 65 lavoratori della multiservice Markas impiegati in servizi di ausiliariato nelle strutture sanitarie della ASL4 Chiavarese.

Interrogazione 85 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul ritardo nell’erogazione delle pensioni ai lavoratori italiani nel Principato di Monaco.

Interrogazione 86 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sui problemi riscontrati dai viaggiatori con bici al seguito che utilizzano i treni Trenitalia.

Interrogazione 87 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’ampliamento discarica del Boscaccio di Vado Ligure.

Interrogazione 88 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sulla riattivazione del Punto di primo intervento dell’ospedale di Rapallo.

Interpellanza 53 (Mabel Riolfo, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana): Sull’erogazione da parte della Regione Liguria della donazione del Principato di Monaco ai Comuni di Ventimiglia, Airole, Olivetta, San Michele, Camporosso e Dolceacqua per gli venti alluvionali del 2 e 3 ottobre 2020.

Interrogazione 492 (Giovanni Battista Pastorino): Sulle stabilizzazioni a singhiozzo delle precarie e dei precari del Covid.

Interpellanza 55 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sulle risorse relative alle funzioni per l’assistenza agli alunni con disabilità.

Interrogazione 514 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sui limiti temporali per le visite mediche imposti dalla direzione di ASL 5 Spezzino per far fronte alle lunghe lista di attesa.

Interrogazione 515 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla manutenzione dei sentieri e misure di contenimento della peste suina africana (PSA).

Interrogazione 517 (Mabel Riolfo, Brunello Brunetto, Sandro Garibaldi, Stefano Mai, Alessio Piana): Sul riconoscimento economico agli operatori Pronto soccorso.

Interrogazione 518 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sui progetti avviati da Regione Liguria volti all’utilizzo di energie rinnovabili.

Interrogazione 520 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sulla presentazione del Boat Show a Dubai.

Interrogazione 524 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sul convegno “Road to Dubai. Nautica, la grande bellezza della Liguria”.

Interrogazione 521 (Claudio Muzio): Sulla possibilità di immissione nelle acque interne di trote di ceppo alloctono a seguito dell’approvazione del decreto “Milleproroghe”.

Interrogazione 523 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sulla consulenza per il nuovo Felettino.

Interrogazione 525 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul cronoprogramma della realizzazione del progetto dell’ospedale Felettino.

Interrogazione 526 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui posti vacanti nel ruolo di primari e coordinatori infermieristici.

Interrogazione 527 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulle dichiarazioni del Presidente della Giunta sul futuro dell’ospedale di Bordighera.

Interrogazione 528 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul possibile aumento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti in Provincia di Imperia.

Interrogazione 529 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla situazione dei pannelli fonoassorbenti autostradali.

Interrogazione 530 (Veronica Russo): Su prestazione ambulatoriale diabetologia pediatrica Polo ospedaliero Sanremo.

Interrogazione 531 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sul progetto di riqualificazione della rimessa AMT di Staglieno del Comune di Genova.

Interrogazione 90 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sull’abbandono universitario.

Interrogazione 91 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sullo stato di attuazione del Parco nazionale di Portofino.

Interrogazione 92 (Claudio Muzio): Sui problemi per il trasporto sanitario dalla Val Fontanabuona a Genova a seguito delle chiusure stradali e autostradali.

Interpellanza 56 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui criteri del bando “muretti a secco” per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul PSR 2014-2022, misura 4.

Interpellanza 57 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sul servizi di neuropsichiatria infantile, salute mentale, disabilità congenite, dipendenze nella ASL 4 Chiavarese.