Regione: il calendario delle Commissioni - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

1° Commissione: Affari generali e istituzionali; Bilancio

lunedì 7 marzo 2022, alle ore 11

ordine del giorno:

Disegno di legge 112: Disposizioni di carattere finanziario di adeguamento del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-

***

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

lunedì 7 marzo 2022, alle ore 14.30

ordine del giorno:

1) Approfondimento sui percorsi post scolastici a favore di ragazzi con disabilità. Sull’argomento si svolgeranno le audizioni dei rappresentanti della Fondazione David Chiossone Onlus, Fondazione Cepim Onlus e Consulta Regionale per la tutela dei diritti della Persona Handicappata.

2) Approfondimento in merito alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’A.S.P. dell’ospedale Sant’Antonio di Sassello. Sull’argomento si svolgeranno le audizioni dei rappresentanti della A.S.P. ospedale Sant. Antonio di Sassello, ASL 2 e A.Li.Sa.

***

3° Commissione: Attività produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

martedì 8 marzo 2022 – alle ore 17.30

ordine del giorno:

Approfondimento in merito alla deliberazione della giunta regionale 1179 del 2021 “Modalità attuative di rilascio delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio, delle attività artigianali, della somministrazione di alimenti e bevande e la rivendita di quotidiani e periodici su aree pubbliche, in recepimento delle disposizioni della legge regionale 19 del 2021 che ha modificato ilTesto unico in materia di commercio.

***

6° Commissione Antimafia

mercoledì 9 marzo 2022, alle ore 15

ordine del giorno:

Audizione del Sindaco del Comune di Genova in merito al regolamento per l’acquisizione, la gestione e il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata adottato dal Comune di Genova.

***

4° Commissione: Territorio; Ambiente

giovedì 10 marzo 2022, alle ore 10

ordine del giorno:

1) Disegno di legge 108: Riordino delle disposizioni relative all’ambito territoriale ottimale ed organizzazione in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Sul provvedimento si svolgeranno le audizioni dei rappresentanti della Città metropolitana di Genova, delle Province di Savona, Imperia, Spezia e della ANEA (Associazione Nazionale Autorità ed Enti d’Ambito), Italia Nostra, WWF, Legambiente, Zero Waste Italy, Lipu.).

2) Proposta di legge di iniziativa popolare 110: Per una Liguria “Amica dei bambini” libera dalla plastica.