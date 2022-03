Rapallo: stamattina l'addio al maestro Adriano Brizzolari - LevanteNews

Un lutto non solo per il mondo del golf, ma per tutta Rapallo. Dopo una lunga malattia se ne è andato Adriano Brizzolari, maestro del Circolo Golf & Tennis Rapallo. Aveva 68 anni. Nel Tigullio dello sport era un’istituzione: in quasi cinquant’anni di carriera, sempre a Rapallo, Adriano Brizzolari ha avvicinato a questa disciplina forse migliaia di appassionati (compreso chi sta scrivendo questo articolo), insegnando ad amare la bellezza, la difficoltà e la delicatezza di questo sport a contatto con la natura. E tutti quanti lo amavano. Adriano era un punto di riferimento non solo per noi del Tigullio, ma anche per le migliaia di giocatori che soprattutto nel periodo estivo vengono a giocare a Rapallo. Giovedì alle 15.30 il feretro è arrivato a Rapallo dall’ospedale ed è stato portato all’Oratorio dei Bianchi, dove alle 17 è stato recitato il Rosario. Il funerale si è svolto alle 8.30 di questa mattina, venerdì, nella basilica di Rapallo: dove molti amici e giocatori hanno voluto salutarlo per l’ultima volta. Brizzolari lascia la moglie Patrizia; i figli Chiara e Simone, che hanno seguito le sue orme dopo una carriera agonistica di buon livello; i nipoti e molti altri parenti. Fabrizio Pagliettini, direttore del Golf di Rapallo, fa un bellissimo ricordo di Adriano.

“Quando abbiamo appreso dalla voce di Chiara che Adriano ci aveva lasciati, nel Club è sceso un silenzio rispettoso e si è sentito un improvviso e devastante vuoto – dice Pagliettini – Negli ultimi tempi quasi ogni giorno parlavamo con dolore di quello che sarebbe potuto accadere, una situazione tristemente prevista ma oggi molto pesante. Come molti Adriano ha iniziato a 15 anni facendo il caddie, e cioè il ragazzo che aiuta il giocatore con l’attrezzatura. Poi si è innamorato di questo sport e ha percorso le varie tappe che lo hanno portato ad essere un maestro molto preparato, apprezzato e amato. Ha dato molto al golf, e dal golf ha molto ricevuto. Adriano era energia, sorriso, disponibilità, eleganza, furbizia, passione, professionalità. Per me Adriano è sempre stato un esempio di dedizione massima e amore per la propria professione; mi chiedevo dove trovava quella forza di essere il primo ad arrivare e spesso l’ultimo ad andare via e di essere sempre sorridente, una qualità che io metto al primo posto di un lavoro come il nostro che è principalmente “capacità di accogliere”. Ha continuato a praticare fino a quando le forze glielo hanno permesso”.

“Il golf per lui non era uno sport, era la sua vita – prosegue Pagliettini – Per il Circolo Adriano Brizzolari è stato un motore straordinario, ha girato a ritmi altissimi per tanti anni facendo avvicinare al golf migliaia di giocatori. Gli affidavi un principiante e sapevi che nel giro di qualche mese avrebbe imparato a giocare e sarebbe diventato amico di Adriano. Per me, per tutti coloro che hanno lavorato con lui, per i soci del Club, per gli ospiti affezionati, per i suoi colleghi oggi è un giorno molto molto triste. L’unica consolazione è sapere che ci sono Chiara e Simone pronti a proseguire il suo gioco, continuando a portare in mezzo a noi qualcosa della sua presenza indimenticabile e del suo grande carisma. A loro e a tutta la famiglia di Adriano va il più grande abbraccio da parte di tutto il Circolo Golf e Tennis Rapallo”.