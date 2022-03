Rapallo: marzo pazzerello e arriva la grandine - LevanteNews

Marzo pazzerello tra schiarite, tenui sprazzi di sole, repentini annuvolamenti. A Rapallo per la seconda volta in pochi giorni, una breve burrasca con lampi e tuoni, ha portato anche una forte grandinata. Se giorni fa i chicchi si erano abbattuti nella zona di Santa Maria del Campo, oggi hanno colpito e imbiancato la parte orientale della città. Il tempo incerto tuttavia non frena l’arrivo di ospiti; molti prediligono il treno e sembra psi indirizzino sempre più verso le “case-cavanza”.

Nelle foto la grandinata a Santa Maria del Campo e turisti in arrivo oggi col treno