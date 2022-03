Rapallo: "Curare la persona", successo dell'iniziativa Ucid - LevanteNews

Da Francesco Giuseppe Campodonico

In data odierna è stato presentato il libro “Curare la persona: la dimensione umana della medicina”.

L’incontro introduttivo, svoltosi presso l’hotel Europa di Rapallo, è stato promosso ed organizzato da UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) sezione Tigullio-Golfo Paradiso.

A seguito dell’incontro introduzione svolta dal Presidente Mentore Campodonico, è andato in scena il dialogo sul tema del libro, ossia la rilevanza e l’importanza della concetto di vita e di umanità, in particolare nell’esercizio della professione medica, e dunque nel rapporto medico-paziente, tra gli autori del libro, Dottor Paolo Petralia (direttore generale dell’Asl-4 chiavarese), e Monsignor Marco Doldi, ed il celebre regista Daniele Carnacina, nonché con il Magnifico Rettore dell’Università di Genova, Prof. Federico Delfino.

L’incontro, seguito da una cena conviviale, ha visto una nutritissima partecipazione di pubblico, facente parte dell’ambito medico-ospedaliero ma anche privati cittadini interessati ad una tematica quantomai attuale, in specie in un momento storico che ci vede non ancora del tutto vittoriosi sulla pandemia da virus Sars-Cov2.