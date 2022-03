Pallanuoto M/Bogliasco in terra lombarda, avversario il Como Nuoto - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

Trasferta in terra lombarda domani pomeriggio per il Bogliasco di Daniele Magalotti, atteso nel 14° turno di Serie A2 dall’insidiosa gara di Monza, dimora stagionale del Como Nuoto. Una partita da prendere assolutamente con le molle per i biancazzurri, visto che tra le mura amiche i lariani hanno già dimostrato di poter mettere sotto chiunque: “Il Como è una squadra di assoluto valore che ha nel campo di casa una delle sue armi migliori – sostiene il centroboa bogliaschina Ermanno Percocco – Giocare alla Pio Grande non è affatto semplice. Lo dimostrano le vittorie che hanno ottenuto sul Camogli ad inizio campionato e nell’ultimo turno interno con il Brescia, superato con un netto 10-1. Inoltre fra i pali possono vantare uno dei più forti portieri della categoria qual è Fabio Viola. Se vogliamo continuare a vincere, dunque, non possiamo permetterci il lusso di sottovalutarli, pur conoscendo la nostra forza e il nostro valore. Dovremo approcciare bene alla gara ma anche all’arbitraggio, cercando di capire subito il metro di giudizio utilizzato dai due giudici”.

Di sicuro ci vorrà un Bogliasco differente rispetto a quello visto nelle ultime uscite, capace sì di vincere ma soffrendo terribilmente contro due compagine di bassa classifica come Crocera e Arenzano: “Sicuramente la lunga pausa dei mesi scorsi si sta facendo un po’ sentire – ammette Percoco – Bisogna anche dire, tuttavia, che sia la Crocera che l’Arenzano sono due ottime formazioni, che non meritano affatto la classifica che hanno. Soprattutto la gara con i genovesi è stata per noi molto difficile, specialmente dal punto di vista difensivo, dove non siamo stati in grado di sviluppare quelle giocate che proviamo sempre in allenamento. Da lì poi ne abbiamo inevitabilmente risentito anche in fase offensiva, complicandoci la vita. Complessivamente credo che come squadra dobbiamo ancora trovare un gioco collettivo definitivo e collaudato. Ma la nostra crescita prosegue settimana dopo settimana”.

Per Percoco la ricetta per proseguire nella striscia di vittoria che va avanti da inizio torneo è dunque soltanto una: “Dobbiamo scendere in vasca concentrati e determinati fin dal primo minuto, mantenendo quell’atteggiamento per tutti e quattro i tempi. Solo così potremo dimostrare ancora una volta di meritarci i tre punti”.