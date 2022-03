Lavagna: una cena a favore delle pubbliche assistenze - LevanteNews

Da Agorà Lavagna

La guerra porta con sé dolore e vittime innocenti. Persone che da un giorno all’altro hanno dovuto lasciare la loro casa, la loro vita per cercare di scappare alla guerra e tutelare la propria famiglia. L’Associazione Culturale l’Agorà di Lavagna e il Genoa Club di Lavagna ” Ugo Vignale” stanno organizzando una raccolta di generi misti da inviare nei campi di accoglienza e distribuita secondo le necessità. “Sabato sono venuta a conoscenza di una prima raccolta, ci siamo subito mobilitati e siamo riusciti a dare il nostro contributo, partito domenica pomeriggio” spiega Marilena Vittori, tesoriera di Agorà. “Abbiamo deciso di organizzare una raccolta insieme al Genoa Club di Lavagna, raccogliendo ciò che ci verrà man mano richiesto, siamo infatti in contatto con persone che vivono qui ma di origini ucraine che organizzano i viaggi che partono ogni fine settimana. Questo ci garantisce un canale diretto e sapere dove andrà realmente il materiale raccolto” .

Chiunque può dare il proprio contributo, la lista dei generi necessari comprende : prodotti alimentari a lunga scadenza non in confezioni di vetro, prodotti per l’igiene personale, pannolini per bambini, biancheria intima nuova, asciugamani, coperte e lenzuola puliti ed in buone condizioni.

I luoghi di consegna sono :

– a Lavagna presso il Genoa Club in via Campodonico 58 tutti i giorni in orario continuato dalle ore 8 alle ore 20;

– a Sestri Levante presso la segreteria della Basilica di S. Maria di Nazareth nei giorni martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:30 alle 12 (per consegne in altri orari è possibile accordarsi con la Sig.ra Elisabetta al numero 345 1200809.

Ma non è la sola iniziativa che l’Associazione Agorà sta seguendo: “E’ stata organizzata una cena di raccolta fondi per consentire l’acquisto di presidi sanitari da donare alle Pubbliche Assistenze di Lavagna che si impegnano a darle in comodato d’uso gratuito a chi ne avrà bisogno. Molto spesso infatti, ci sono persone, che per brevi periodi, hanno bisogno di sedie a rotelle o stampelle e devono rivolgersi a negozi per il noleggio, purtroppo non sempre ne hanno la capacità economica” Ci spiega Linda Botto, presidente di Agorà, “Allora abbiamo pensato di dare il nostro piccolo contributo. In collaborazione con il ristorante Il Sole e la Luna di Lavagna, che devolverà l’intero incasso della serata, abbiamo organizzato una cena di raccolta fondi per finanziare non solo questo acquisto ma anche la raccolta a favore della popolazione ucraina. Ringraziamo il Genoa Club di Lavagna, sempre pronto a dare il suo importante e prezioso contributo, i proprietari del ristorante “Il Sole e la Luna” che si sono da subito proposti in aiuto, la Croce Rossa Italiana sezione di Lavagna e la Croce Verde Chiavarese, sezione di Lavagna sempre sono vicini a chi ha bisogno.”

L’appuntamento è per martedì 8 marzo presso il ristorante “Il Sole e la Luna” di Lavagna in piazza Santa Caterina 3, pizza, bibita, dolce e caffè ad un costo di € 15,00, è gradita la prenotazione al numero 3394574116.

“Insieme è possibile fare molto” continua Botto “chiediamo a tutti un piccolo aiuto, nella certezza che unito agli altri possa veramente fare la differenza, non vi resta che prenotare … sarà una pizza buonissima, per più di un motivo!!!”