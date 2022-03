Lavagna: "Fiera dell'agricoltura", stand in corso Genova e aree limitrofe - LevanteNews

Dal comune di Lavagna su Facebook

Domenica 6 Marzo 2022 a Lavagna torna la “Fiera dell’Agricoltura”; Corso Genova e le aree limitrofe saranno ricche di stand di generi legati al mondo dell’agricoltura.

A tale proposito si comunica che i produttori agricoli ed i commercianti di generi legati all’agricoltura (macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l’agricoltura e l’allevamento, piante e fiori) , in regola con tutta la normativa prevista per la vendita su aree pubbliche, nel caso di posteggi rimasti liberi per l’assenza dei titolari, potranno concorrere all’assegnazione giornaliera del posto.

Sarà necessario presentarsi all’Agente di Polizia Locale incaricato della vigilanza della fiera entro le ore 07:30 per far annotare i propri i dati identificativi e partecipare successivamente alle operazioni di “ spunta “.

Tale possibilità rappresenta un ulteriore piccolo contributo che, l’Amministrazione Comunale in concerto con gli uffici competenti e gli organi di Polizia Municipale, vuole dare al mondo agricolo locale per poter proporre i loro prodotti locali e valorizzare le nostre biodiversità.