Lavagna: appuntamento il 19 marzo con "Tourism Recruiting Day" - LevanteNews

Dalla Segreteria del sindaco di Lavagna

Questa mattina, in Sala Trasparenza di Regione Liguria, alla presenza degli Assessori Ilaria Cavo e Giovanni Berrino, si è tenuta la conferenza stampa dedicata alla prima edizione del Tourism Recruiting Day, che avrà luogo il prossimo 19 marzo, dalle ore 10 alle ore 17, presso l’Accademia del Turismo e l’Istituto Don Gnocchi, in piazzale Bianchi 1. L’evento è gratuito e consentirà l’incontro tra la domanda e

l’offerta di lavoro nell’ambito turistico, con l’obiettivo di favorire e promuovere il turismo in

tutte le sue sfaccettature, con l’ambizione di migliorare l’efficienza dei servizi connessi al

settore. Dagli addetti al marketing e alla comunicazione ai receptionist, dai camerieri ai

bagnini, dalle babysitter ai cuochi, dagli autisti ai lavapiatti, dai facchini alle estetiste….

tante sono le opportunità che verranno offerte all’evento, in un periodo storico in cui i

giovani faticano a trovare un impiego, a vivere esperienze lavorative di valore e a costruirsi

un futuro.

Il Tourism Recruiting Day si articola in differenti momenti: il primo passo consiste

nell’iscrizione gratuita degli interessati, che entro il 9 marzo possono prenotare la

partecipazione inviando il curriculum vitae all’indirizzo selezione@accademiadelturismo.eu;

nell’ottica di una migliore valorizzazione delle competenze, il secondo step sarà

l’abbinamento dei CV dei candidati coi profili ricercati dalle aziende turistiche, grazie al

supporto di Randstad; infine, nella giornata di sabato 19 marzo i candidati incontreranno di

persona le aziende selezionate per un più accurato colloquio, prima di cominciare

l’esperienza insieme.

L’iniziativa è nata nell’ambito della Consulta del Turismo di Lavagna su un’idea di

Francesco Andreoli (Presidente di Liguria Together) e si è sviluppata trovando la piena

adesione sia del Comune che dell’Accademia del Turismo, con il patrocinio dalla Regione

Liguria. L’obiettivo è la creazione di uno spazio e di uno strumento di riferimento annuale

per i giovani che vogliono impegnarsi e trovare la propria strada nell’ambito turistico. Già in

questa prima edizione sono circa 60 aziende pronte ad offrire più dì cento posti di lavoro,

tra stagionali e a tempo indeterminato.

Per l’importante apporto fornito si ringrazia:

Assoalberghi, Randstad, Sestrilevantein, Confindustria Genova, l’Istituto Don Gnocchi,

l’Istituto Caboto, Federalberghi, Ugal-federalberghi, la cui collaborazione dimostra quanto la

sinergia tra Amministrazioni, formazione e le aziende stia portando grandi risultati.

Cosa aspetti a mandare il tuo CV e a prenotarti al primo Tourism Recruiting Day? Non

perdere l’occasione di fare nuove esperienza, di conoscere ed entrare nel mondo del

lavoro. Lanciati in una nuova sfida che possa aprirti porte inaspettate, guarda al futuro e

segui le tue ambizioni. Le aziende protagoniste del turismo nel Tigullio ti aspettano!