Chiavari: "L'indifferenza aiuta la violenza", mostra all'Auditorium San Francesco - LevanteNews

Ha aperto oggi pomeriggio a Chiavari la mostra “L’indifferenza aiuta la violenza”, organizzata dal Centro Antiviolenza del Tigullio in occasione della Giornata internazionale della Donna, che ricorre il prossimo 8 marzo. L’iniziativa avviene in collaborazione col Liceo Artistico E. Luzzati; i lavori esposti presso il Foyer dell’auditorium San Francesco sono stati realizzati dagli studenti, sul tema della violenza.

“Ci siamo riallacciati all’appuntamento del 25 novembre – Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne – per costruire una campagna di sensibilizzazione e per divulgare l’informativa dei servizi che offriamo come centro, in sinergia con gli enti territoriali (comuni, associazioni, forze dell’ordine) per aiutare le donne vittime di tali comportamenti”, spiega Giannina Delia Rapisarda, presidente del Telefono Donna Cav.

La campagna di sensibilizzazione è incentrata sulle molestie in luoghi pubblici, privati e sui mezzi di trasporto: una sottile forma di violenza quotidiana troppo spesso sottovalutata e trascurata che può, invece, ferire molto e causare danni, anche rilevanti. Sono state proposte come spunto alle classi delle frasi, che poi sono state rielaborate e tradotte in bozzetti e in immagini di un calendario. “L’obiettivo è promuovere la diffusione della cultura della non violenza attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare dei giovani”, prosegue Rapisarda.

Domani, sabato 5 marzo, l’asociazione Incatenvole Aprile terrà una lettura teatrale sulla vita dell’artista Frida Kahlo, che descrive tre momenti importanti dell’artista in tre differenti età. La mostra è visitabile oggi e domani, dalle 16 alle 20 nel Foyer dell’Auditorium San Francesco, in piazza Matteotti.

Foto 2: Giannina Delia Rapisarda, presidente del Centro Antiviolenza- Telefono Donna Cif Tigullio

3: la sindaca facente funzioni di Chiavari, Silvia Stanig