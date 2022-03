Chiavari: l'Anpi, la guiornata della Donna e "Ogni corpo è arte" - LevanteNews

Dall’Anpi Chiavari

In previsione della Giornata internazionale della donna, la sezione Anpi Paolo Castagnino-Saetta di Chiavari, all’interno del progetto di alternanza scuola lavoro insieme al Liceo Artistico Luzzati e con il patrocinio del Comune di Chiavari, presenterà alla stampa la mostra “Ogni corpo è arte” che si terrà dall’8 al 12 marzo presso lo spazio della Torre Civica di Chiavari.

In totale rispetto delle normative anti contagio da Covid-19, la conferenza stampa aperta ai giornalisti e alla stampa si terrà lunedì 7 marzo alle ore 11 presso lo spazio della Torre Civica in Via della Cittadella.

Presenteranno il progetto gli studenti del Liceo Artistico, la sezione Anpi di Chiavari e la Sindaca di Chiavari Silvia Stanig.

