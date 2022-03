Chiavari: "Italia Reale" e la guerra della Russia all'Ucraina - LevanteNews

Dal Presidente Nazionale di Italia Reale Avv. Massimo Mallucci e dal Segretario Nazionale di Italia Reale Dott. Angelo Novellino

Italia Reale, movimento politico dei Monarchici Italiani, prende atto che , mentre i russi avanzano, nelle piazze Italiane riappaiono i soliti pacifisti con le loro variopinte, carnevalesche ed inutili bandiere. I Monarchici di Stella e Corona credono che, in questa situazione critica, la prima cosa da fare sia quella di Intensificare gli aiuti umanitari (alimentari e sanitari ) al popolo ucraino.

Il governo italiano dovrebbe cercare di portare Russia ed Ucraina ad un tavolo di trattative per trovare soluzioni per la pace, anche in sede europea, forte degli storici legami dei due paesi belligeranti con l’italia. Russi ed Ucraini incomincerebbero a pensare di poter convivere nella stessa casa europea.

I Monarchici di Italia Reale ricordano le parole del Papa Pio XII° ” Nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra” .