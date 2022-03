Camogli: nasce movimento civico e un progetto di città - LevanteNews

Da Antonio Marruffi, Paolo Marzi, Luca Garau

Insieme a tutti coloro che vorranno condividere questa iniziativa, intendiamo promuovere la costituzione di un laboratorio di idee ed opinioni che costruisca un progetto amministrativo in grado di garantire a Camogli nuove dinamiche, assicurare una migliore gestione della quotidianità, una prospettiva di sviluppo per gli anni futuri ed una visione di insieme di un progetto Città che oggi manca.

Riteniamo basilare che questo percorso abbia una vocazione civica, sia sviluppato con le persone e le idee di chi vive la nostra Città tutti i giorni, mettendo da parte segreterie di partito e loro referenti vari.

Vogliamo costruire proposte e ricercare soluzioni attraverso le quali si possa determinare un effettivo miglioramento della qualità della vita di chi risiede a Camogli ed un concreto miglioramento dei modi di fruizione, non solo produttiva e turistica, ma anche culturale, sportiva e sociale della nostra Città e del nostro territorio a beneficio sia dei residenti sia dei tanti ospiti che desiderano trascorrere il loro tempo nel nostro Comune.

• Efficace tutela delle nostre tradizioni e della nostra identità, profondamente legata al mare e anche al territorio collinare, che tanta parte hanno avuto nella storia e nello sviluppo della nostra comunità;

• Tutela e promozione della residenzialità, favorendo lo sviluppo di nuove opportunità produttive, lavorative, abitative, con servizi integrati che rendano Camogli attrattiva per chi già vi risiede e per chi desidera venire a viverci;

• Creazione di un sistema-città all’interno del quale miglioramento della qualità dei servizi offerti e della viabilità, crescita ambientale, sviluppo delle attività sportive, turistiche e culturali, impulso alle attività produttive, non soltanto convivano, ma si alimentino a vicenda trovando la giusta sinergia;

• Gestione proficua e lungimirante del patrimonio naturale, attraverso la quale armonizzare conservazione e sviluppo del territorio, tutelando i bisogni e le esigenze di chi vi risiede e lo vive quotidianamente.

Questi, appena accennati, sono soltanto alcuni tra i tanti temi rispetto ai quali pensiamo sia indispensabile e non più rinviabile fornire risposte e strategie efficaci per il futuro.

Insieme a tutti i Camogliesi e a tutti coloro che hanno a cuore la nostra Città, vogliamo impegnarci per ricercare, progettare e costruire queste risposte e queste strategie, certi che solo così potremo contribuire ad una migliore vivibilità della nostra Città e vedere realizzato quel concreto sviluppo che si merita.

Proporremo iniziative e attendiamo proposte da parte di tutti voi per costruire insieme un progetto solido, concreto, vicino alle persone e alle loro necessità.