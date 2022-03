Camogli: mitigazione rischio geomorfologico interventi a San Nicolò e Punta Chiappa - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

Sono iniziati i lavori di consolidamento del fronte roccioso in via San Nicolò che prevedono la posa di reti metalliche armate e di una barriera paramassi mentre nel settore vicino al percorso pedonale saranno realizzate palizzate semplici con opere di ingegneria naturalistica. L’intervento, del valore di 210.000 euro, è finanziato con Decreto Ministeriale 23 febbraio 2021 assieme ad altri due progetti di consolidamento e messa in sicurezza presentati dal Comune di Camogli. Il passaggio è pertanto interdetto nei giorni feriali, dalle 8 alle 18, sul sentiero che passa dietro la Chiesa di San Nicolò e conduce alla banchina di imbarco (fino al civico 66).

Partiranno a breve i lavori per la mitigazione del rischio di caduta massi tramite l’installazione della barriera paramassi a Punta Chiappa.

Affidati alla Ditta Edil Due di Genova, i lavori hanno un valore di oltre 53.000 euro e riguardano l’area di competenza comunale adiacente alla proprietà privata in cui lo scorso autunno si verificò il movimento franoso che causò la precipitazione di alcuni blocchi rocciosi e lo smottamento del terreno. Oltre all’installazione della barriera paramassi, l’impresa provvederà alla manutenzione dell’ultima parte del percorso soprastante il porticciolo svuotando e sostituendo la rete paraschegge.

Il Comune è inoltre in attesa degli interventi da parte delle proprietà private: la messa in sicurezza nei terreni in cui è avvenuta la frana e la pulizia dei terreni soprastanti il percorso pedonale tra il ristorante Spadin e la banchina a oggi chiuso per ragioni di sicurezza.

Le indicazioni sui percorsi pedonali e sui giorni di chiusura: Punta Chiappa