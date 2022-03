Calcio/ Serie D, designato il fischietto del derby ligure Lavagnese - Sanremese - LevanteNews

L’Associazione Italiana Arbitri, in occasione della gara valida per la 27^ giornata del Campionato nazionale di Serie D 2021/2022 Lavagnese – Sanremese ha designato a dirigere l’incontro di Domenica 6 Marzo 2022 allo Stadio “Edoardo Riboli” di Lavagna il Signor Andrea Rizzello della sezione AIA di Casarano.

Ad assistere il fischietto pugliese saranno il Signor Ivan Alexandrovic Denisov della sezione AIA di Bari e il Signor Simone Milillo della sezione AIA di Udine.

Rizzello è alla sua quinta stagione di permanenza in CAN D dove ha diretto finora 85 incontri di cui 13 nel Campionato Nazionale Under 17, 2 in Coppa Italia di Serie D e 70 nel Campionato di Serie D.

Nella stagione in corso vanta anche 4 esperienze in Serie C come quarto ufficiale in Trento – Seregno, Juventus U23 – Piacenza, Virtus Verona – Renate e Padova – Pro Sesto.

Il fischietto leccese ha già diretto i bianconeri in occasione di Milano City – Lavagnese [0-1] del 7 Ottobre 2018 per la 4^ giornata 18/19, mentre la sua ultima direzione stagionale è stata il 20 Febbraio scorso in occasione della 25^ giornata del girone I: Acireale – Sancataldese [4-2].

Complessivamente nelle sue direzioni ha distribuito 360 cartellini gialli, 8 espulsioni per somma di ammonizioni, 12 espulsioni dirette e assegnato 21 calci di rigore, in 32 occasioni si è imposta la squadra di casa, in 11 quella in trasferta, mentre per 16 volte la gara é terminata in parità.