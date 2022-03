Asl-4: "Stabilizzare il personale assunto durante l'emergenza" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Gruppo Pd Regione Liguria

Sanità, Garibaldi (PD): “ASL4, la giunta provveda a stabilizzare gli operatori sanitari assunti durante l’emergenza Covid: la scadenza del loro contratto avrebbe gravi ripercussioni su tutto il territorio”

“Dal 31 marzo, un centinaio di operatori sanitari, tra infermieri medici e Oss, rischiano di ritrovarsi senza lavoro, perché i contratti stipulati per l’emergenza Covid sono in scadenza. Il rinnovo annunciato da Alisa per i soli operatori sanitari, non è sufficiente, è indispensabile invece coinvolgere medici, infermieri e amministrativi. Con la carenza di personale in atto e le difficoltà che la sanità ligure incontra ogni giorno, è impensabile e rischioso perdere delle figure professionali preparate e competenti che sono state impegnate in prima linea nella lotta contro il Covid”, così il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi in merito ai contratti in scadenza il 31 marzo, che mettono a rischio il lavoro di decine e decine di operatori sanitari.

“A questa situazione si aggiunge – prosegue il capogruppo – anche il tema dei servizi in scadenza per i progetti di neuropsichiatria infantile, salute mentale, disabilità congenite, dipendenze, dove da anni le assunzioni e i servizi sono affidati ad appalti esterni. Una scelta che non garantisce continuità assistenziale e desta preoccupazione per il personale che opera, che di fatto vive una condizione di precariato storica. Per questo – conclude il capogruppo – ho presentato un’interrogazione in cui chiedo alla Giunta di prevedere percorsi di internalizzazione delle attività e stabilizzazione del personale operante in quegli ambiti, secondo le possibilità previste dalla normativa nazionale, per garantire quella continuità assistenziale e di servizio che in ambiti così delicati, come la salute mentale e la neuropsichiatria infantile, non può assolutamente mancare”.