Da Luciano Port

Questa sera alle ore 20 tutte le campane suoneranno spegnete tutte le luci nelle vostre case così a lungo, in modo da dimostrare a Putin che preferiamo rimanere al buio piuttosto che comperare da lui gas 💨e petrolio.

Questa è una dimostrazione che si terrà in contemporanea europea a Londra (alle 19.00) in Europa centrale, a Kiev (alle ore 21.00) e a Mosca (ore 22.00).