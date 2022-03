Turismo: due le incognite che gravano sulla stagione estiva - LevanteNews

L’armatore Angelo Costa, storico presidente di Confindustria, era solito dire che la gente ragiona “per tangente”; ossia che guarda al futuro come se la situazione odierna restasse immutata. Venendo all’oggi, considerando che la guerra in Ucraina si protragga per tutta l’estate e che la situazione pandemica abbia le stesse conseguenze che hanno caratterizzato l’estate scorsa.

Per ciò che riguarda il turismo che significa redditi e posti di lavoro, occorre considerare due fattori.

Il primo è la pandemia che non imporà le restrizioni dell’anno scorso e quindi invoglierà la ripresa dei viaggi all’estero (le prenotazioni stanno salendo) ed un minore interesse per la Liguria. E’ probabile cada il desiderio di isolamento, in barca o in campagna. Le prenotazioni per Pasqua sono buone, ma gli operatori turistici puntano sui mesi estivi e su un buon autunno (come lo è stato lo scorso anno).

Altro fattore-incognita è la durata della guerra (che non può essere eterna) e delle sanzioni. Con il “cessate il fuoco” gli effetti dell’invasione russa non potranno avere grandi conseguenze sul turismo internazionale. (m.m.)