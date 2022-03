Sori: al Teatro Comunale "La valigia di Dora" - LevanteNews

Dal comune di Sori

Domani sera alle ore 21, sul palco del Teatro Comunale di Sori, saliranno gli studenti del Liceo Da Vigo -Nicoloso da Recco che per ricordare la Giornata della Memoria, metteranno in scena “ La valigia di Dora”. Uno spettacolo in cui si racconta la storia di una famiglia ebrea genovese, la famiglia Salmoni. Gilberto Salmoni, unico sopravvissuto alla sua famiglia, era venuto in possesso, dopo 73 anni, della valigia della sorella Dora, deportata ed uccisa ad Auschwitz insieme ai suoi genitori.

Lo spettacolo realizzato sulla base delle testimonianze che Gilberto Salmoni ha reso agli studenti, ricostruirà anche con l’aiuto di immagini fotografiche, tragici anni della deportazione che hanno coinvolto anche il nostro territorio.

Lo spettacolo è aperto a tutta la cittadinanza.