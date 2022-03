Rapallo: il Comune ospita profughi ucraini presso gli Emiliani - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

In sintonia con la prefettura, l’amministrazione comunale ha l’intenzione di non lasciare nessuno senza ricovero e di trovare soluzioni al di là di quelle attualmente previste e già messe in campo.

Questa mattina il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Pier Giorgio Brigati, insieme al Presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico alla dirigente Dott.ssa Drovandi e ai funzionari comunali, dopo un attento sopralluogo si è accordato con i Padri Somaschi dell’Istituto Emiliani che hanno dato la piena disponibilità ad attrezzare alcuni locali provvisti di riscaldamento, luce ed acqua, rendendoli idonei a ospitare le famiglie ucraine in fuga dalla guerra.

Sono arrivati ieri sera a Rapallo i primi due nuclei composti da 2 mamme con 4 bambini, ricevuti immediatamente dal vicesindaco Brigati, grazie all’intermediazione linguistica di una parente, verranno temporaneamente alloggiati presso i volontari del soccorso di Sant’Anna.

Era atteso per domani un altro gruppo composto da 6 persone, fermate da un attacco che ha purtroppo ferito alcuni dei componenti e sui quali si attendono trepidamente notizie.

Nell’ottica di ampliare l’offerta degli aiuti su tutti i fronti possibili, nelle prossime ore verranno riunite tutte le associazioni di volontariato e le parrocchie che già si erano attivate nell’affrontare l’emergenza covid.

La sinergia tra i diversi soggetti coinvolti servirà ad offrire tutta l’assistenza possibile di cui queste persone avranno bisogno; in prima istanza serviranno gli interpreti , secondariamente vestiti e generi di prima necessità e nel contempo si stanno cercando soluzioni per impiegare il tempo dei ragazzi in età scolare.

È stata indetta una riunione da Don Stefano Curotto della parrocchia di San Gervasio e Protasio, prevista per Domenica 6 Marzo con tutti gli attori coinvolti nell’assistenza e che prevede la partecipazione di una rete di ucraini presenti sul territorio cittadino per supportare i connazionali attraverso la mediazione linguistica e culturale.