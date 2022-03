Rapallo: al Liceti “Pensare, Progettare, Creare e Innovare nel digitale” - LevanteNews

Da Sonia Maranci, dirigente scolastico del Liceo Statale Liceti – Rapallo

Parte dal Liceti “Tetramind”, un percorso sperimentale in classe su quattro metodologie didattiche innovative che si concluderà con otto hackathon.

Storytelling, Inquiry based learning, Problem based learning, Challenge based learning sono metodi d’insegnamento ai più sconosciuti.

Negli ultimi quattro mesi di scuola dell’anno scolastico 2021/22 queste quattro metodologie verranno utilizzate nell’ambito del progetto Tetramind in otto scuole sul territorio nazionale, dalla Sicilia alla Lombardia, rappresentative di tutti gli ordini di scuole, da cinquanta docenti, almeno per un migliaio di studenti.

Il progetto prevede la collaborazione di esperti nel campo delle metodologie didattiche innovative, di docenti di diversi ordini di scuola e degli studenti.

In tutte le scuole i docenti, formati alla metodologia, sperimenteranno, nelle loro lezioni in classe, le prime tre metodologie, accompagnati da formatori esperti. Alla fine, inoltre, in ogni istituto si sperimenterà un Hackathon, basato sul paradigma del CBL (Challenge Based Learning), aperto a tutti gli studenti dell’istituto o, in alcuni casi, a tutto il territorio di appartenenza.

I docenti documenteranno le loro attività che verranno pubblicate sui siti del progetto a disposizione dell’intera comunità scolastica italiana.

L’istituto “Liceti”, da anni, si fa promotore attivo di progetti nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Tra questi ricordiamo:

– Premio Scuola Digitale 2018/2019/2020

– Futura Rapallo e Futura Genova (2018, 2019)

– Futuro Semplice (2020).

Nell’ultimo biennio il Ministero ha affidato al Liceti il coordinamento di una rete per le tecnologie didattiche innovative; in questo contesto le scuole polo sono considerate crocevia dell’Innovazione e come tali promuovono metodi di apprendimento adattivi e trasformativi, trasversali alle discipline e tarati sullo studente.

Ogni rete ha il compito di sperimentare azioni pilota di didattica (anche digitale) per gli studenti, il compito di progettare e mettere a disposizione risorse educative aperte per le scuole della rete e per tutte le istituzioni scolastiche interessate; inoltre deve dare supporto e accompagnamento e favorire il mutual learning fra i docenti per l’adozione di metodologie didattiche innovative e favorire il loro inserimento nel curricolo.

Le otto scuole che partecipano al progetto TETRAMIND sono:

l I.I.S.S. Liceti di Rapallo (Genova);

l CPIA Caltanissetta/Enna ;

l CPIA Metropolitano di Bologna;

l IIS “J.C. Maxwell” – Milano;

l IIS “Carrara-Nottolini-Busdraghi”- Lucca;

l Istituto Comprensivo Albenga2, Albenga (Savona);

l Liceo Statale Classico, Scientifico e Sportivo “Martin Luther King”, Genova;

l Istituto Comprensivo Rapallo (Genova).

Il progetto sarà lanciato da un conduttore virtuale in streaming sul canale Youtube del Liceti,

esattamente nel pomeriggio del 4 Marzo alle 4.44, i particolari (solo da quel momento) saranno anche svelati e raggiungibili dai siti innovation4.education e tetramind.education per i curiosi e i docenti coinvolti.

Oltre alle otto scuole aderenti al progetto, il lancio dello stesso è aperto a tutti coloro che sono interessati all’innovazione, al confronto e al lavoro in team.