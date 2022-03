Parco Portofino: "Ministro Cingolani, è l'ora di decidere" - LevanteNews

Parco di Portofino. Alcune premesse storiche. A volerlo furono alcuni industriali genovesi amici del fascismo intendevano porre severi vincoli ed ampie deroghe per costruire una strada carrozzabile Camogli-San Fruttuoso-Portofino Vetta con un raccordo con la Santa Margherita Portofino e la possibilità di costruire strutture turistiche sull’esempio di Portofino Kulm. Per questo fu praticato un tunnel nella collina del Castellaro a Camogli, costruito col genio militare il tracciato Castellaro Punta Chiappa (poi crollato a mare) e realizzata la strada tra il Vetta e Pietre Strette. Solo la guerra fermò lo scempio. Nel dopoguerra furono costruiti 24 stabili col solo permesso dell’Ente autonomo Monte Portofino senza quello del Comune di Portofino (furono sanati col primo condono).

Perché a differenza di Rapallo o Recco i residenti a Portofino hanno da sempre difeso la bellezza del loro Monte: per questo sono allergici alle ‘lezioni’ sull’ambiente.

Oggi il parco è diventato palestra di politica dove le ideologie si scontrano con la realtà ed è scuola di inutile retorica. E’ giusto che comuni che nulla hanno a che vedere col promontorio di Portofino debbano fregiarsi dei suoi pregi? Luca Garibaldi (Pd) ha molto insistito perché il parco fluviale dell’Entella fosse inserito nel Parco di Portofino. Sarebbe logico inserirvi la coillina della Grazie, il parco di Punta Manara e la fascia montusa-collinare che fa da cornice alla strada provinciale (detta Tavianea), già vincolata, compresa tra Calcinara di Uscio e il Monte Fasce. In questo senso un parco non contiguo potrebbe funzionare. Ricordiamo che perfino due comuni del Levante (Lorsica e Moconesi) hanno frazioni al di fuori dei Comuni. Lo stesso parco dell’Isola d’Elba non è contiguo e costituisce un precedente.

Ci sono sindaci che vorrebbero far parte del parco cedendo crinali inutilizzabili nella vana speranza di avere poi dallo Stato contributi da investire in zone esterne al parco. E occorre ricordare che abbiamo sindaci, non podestà, e che un minimo di confronto con i propri cittadini è indispensabile.

Dal ministro Roberto Cingolani, che tra l’altro conosce la zona, ci si attende ora che stringa i tempi. Più tempo passa, più tempo si perde a rilanciare il Parco. (m.m.)