Levanto-Monterosso: sabato 5 escursione a Punta Mesco - LevanteNews

Da Valerio Lastrico, Guida Ambientale Escursionistica Liguria

Sabato 5 marzo. I Promontori di Levante – terza tappa. Punta Mesco e i crinali tra Levanto e Monterosso (itinerario ad anello)

La costa della Riviera di Levante, dopo l’ampia zona occupata dalle città di Chiavari e Lavagna, è caratterizzata da un susseguirsi di promontori e falesie, selvaggi e poco urbanizzati, che conducono fino alle Cinque Terre. Dopo le prime due tappe di gennaio e febbraio, ecco la terza tappa di sabato 5 marzo. Escursione ad anello con partenza e arrivo dal centro storico medievale e dalle mura di Levanto, sull’ultimo dei promontori prima delle Cinque Terre, che è anche il più vasto: Punta Mesco.

Come nelle precedenti tappe, non ci si accontenterà della semplice traversata, ma si aggiungerà quel pizzico panoramico in più. In questo caso, aggiungendo ben poca fatica e dislivello in più, si raggiungerà il panoramicissimo crinale tra Levanto e Monterosso, con tutti gli altri promontori da un lato, e le Cinque Terre dall’altro, fino alle isole di Portovenere. Un viaggio anche nella storia geologica della zona, che incredibilmente rappresenta il vero confine geologico tra Alpi e Appennini, tra rocce vulcaniche, il “marmo” rosso di Levanto e l’arenaria del promontorio, ognuna con la sua vegetazione peculiare. Dopo una visita all’eremo di Sant’Antonio dell’XI secolo, e del semaforo ottocentesco, si tornerà a Levanto a picco sul mare.

Appuntamento presso la stazione di Levanto alle ore 10,15

(per chi viene da Genova: Regionale 12333 delle 8,23 da Genova Brignole, cambio con Regionale 12221 delle 9,41 da Sestri Levante

Da La Spezia: Regionale 3261 delle 9,50)

Rientro a Levanto alle ore 17,30 circa

(e comunque in tempo per il regionale veloce per Genova delle 18,11 che arriva a Brignole alle 19,15)

Difficoltà: Escursionistica media (E)

Dislivello in salita: 500 metri circa

Lunghezza: 12 km circa

Costo: 10 euro a persona

Prenotazione obbligatoria al 3480906206 (Whatsapp)

Valerio Lastrico – Guida Ambientale Escursionistica Liguria

Guida abilitata ai sensi della LR 44/99

Guida ufficiale Parco Nazionale delle Cinque Terre

link all’evento: https://fb.me/e/1nyCr1y6g