Lavagna: raccolta capi di abbigliamento pro ucraini - LevanteNews

Da Laura Bacchella, presidente Associazione Volontari Protezione Civile Liguria

l’Associazione Volontari Protezione Civile Liguria ODV organizza una raccolta di capi di abbigliamento a favore dei profughi ucraini, tutti coloro che vorranno collaborare a tale importante iniziativa dovranno consegnare il materiale a Lavagna in via Roma, 85 presso l’esercizio commerciale “Merceria Marina”, si prega se possibile di portare il vestiario già all’interno di scatole in cartone.

I Volontari dell’Associazione sono impegnati ad aiutare i profughi e ribadiscono la loro ferma volontà contraria ad ogni conflitto che non risolve il contenzioso tra stati ma solo con il dialogo e la diplomazia si possono risolvere i problemi.

Si ringrazia fin d’ora tutti i cittadini che vorranno aderire a questo appello.